الأحد 2025-09-07 02:13 م
 

صحة غزة: 5 شهداء بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 07-09-2025 12:02 م
الوكيل الإخباري-   سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، خلال الـ 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في بيان لها إلى ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 387 شهيدًا، من بينهم 138 طفلًا.

ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قبل "تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل" (IPC)، سُجّلت 109 حالات وفاة، من بينهم 23 طفلًا.
 
 
