صحة غزة: 5 شهداء بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 387 شهيدًا، من بينهم 138 طفلًا.
ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قبل "تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل" (IPC)، سُجّلت 109 حالات وفاة، من بينهم 23 طفلًا.
