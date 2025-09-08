الإثنين 2025-09-08 03:34 م
 

صحة غزة: 6 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية

غزة
غزة
 
الإثنين، 08-09-2025 01:59 م
الوكيل الإخباري-   سجّلت مستشفيات قطاع غزة، الاثنين، 6 حالات وفاة، من بينها طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.اضافة اعلان


وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 393، من بينها 140 طفلًا.

ومنذ إعلان (IPC)، سُجّلت 115 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
 
