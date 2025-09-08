صحة غزة: 6 شهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 393، من بينها 140 طفلًا.
ومنذ إعلان (IPC)، سُجّلت 115 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلا.
يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.
يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار وحزيران، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
يسرائيل هيوم: الجيش يقرر تعزيز قواته في الضفة
-
شرطة الاحتلال لا تستبعد وجود متفجرات في موقع عملية القدس
-
4 قتلى و15 إصابة في عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة
-
15 إصابة على الأقل 6 منها خطيرة في عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة
-
احتجاجات في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى
-
مجمع ناصر بغزة: وفاة طفلين نتيجة سوء التغذية
-
كاتس: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
-
إعلام إسرائيلي: حدث أمني في غزة