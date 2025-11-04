ابنة عمرو دياب تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)

ونشرت نور صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "العودة مرة أخرى مع قطرات الفيتامين والحديد.. الأفضل على الإطلاق".
وأثار المنشور قلق متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، خاصة بعد سلسلة من الظهور الإعلامي والجماهيري خلال الأشهر الماضية.
-
أخبار متعلقة
-
خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)
-
القضاء المصري ينهي نزاع عفاف شعيب ومحمد سامي
-
"عملت شرع ربنا".. فيديو زفاف غامض لأحمد سعد بين 4 فنانات يثير الجدل
-
الدراما المصرية تشهد تحولات جذرية مع اقتراب موسم رمضان 2026
-
إليسا تحتفل بوصول 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب
-
القضاء التركي يُلزم نجل إبراهيم تاتليس بعدم الاقتراب من والده
-
عمرو أديب يلمّح إلى قرار صادم على الهواء - فيديو
-
نجم "ذا فويس كيدز" السوري يحتفل بخطوبته.. والجمهور مُتفاجئ! (صورة)