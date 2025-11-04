ابنة عمرو دياب تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)

الوكيل الإخباري- كشفت نور دياب، ابنة الفنانين المصريين عمرو دياب وشيرين رضا، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت تلقي العلاج بالمحاليل الطبية داخل المستشفى.

ونشرت نور صورة لها من داخل المستشفى عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "العودة مرة أخرى مع قطرات الفيتامين والحديد.. الأفضل على الإطلاق".



وأثار المنشور قلق متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، خاصة بعد سلسلة من الظهور الإعلامي والجماهيري خلال الأشهر الماضية.



