عائلات 3 محتجزين إسرائيليين تؤكد التعرف على هوياتهم

09:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749974 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- جرى التعرف على هوية ثلاثة من رفات المحتجزين الإسرائيليين الـ4 الذين أعادتهم حركة حماس مساء الثلاثاء في غزة، وذلك بعد تأكيد صادر عن المعهد الوطني للطب الشرعي. اضافة اعلان





وكتبت عائلة أورييل باروخ البالغ 35 عاما والذي كان يقيم في القدس: "ببالغ الحزن والألم، نعلن عن عودة جثمان عزيزنا أورييل باروخ من قطاع غزة بعد عامين طويلين من الدعاء والأمل والإيمان".



كذلك، أعلن أقارب تمير نمرودي وإيتان ليفي عودة جثمانيهما إلى إسرائيل.