عائلات 3 محتجزين إسرائيليين تؤكد التعرف على هوياتهم

وكتبت عائلة أورييل باروخ البالغ 35 عاما والذي كان يقيم في القدس: "ببالغ الحزن والألم، نعلن عن عودة جثمان عزيزنا أورييل باروخ من قطاع غزة بعد عامين طويلين من الدعاء والأمل والإيمان".
كذلك، أعلن أقارب تمير نمرودي وإيتان ليفي عودة جثمانيهما إلى إسرائيل.
-
أخبار متعلقة
-
ديوان نتنياهو: نطالب حماس بالالتزام بتعهداتها
-
الجيش الإسرائيلي يرجّح أن الجندي تمير نمرودي قتل بداية الحرب
-
الأونروا: نمتلك القدرة والشبكة لإيصال المساعدات إلى جميع أنحاء غزة
-
إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بعد تسليم حماس جثث أربعة محتجزين
-
حماس تسلّم جثث 4 محتجزين إسرائيليين آخرين اليوم الأربعاء
-
الاحتلال يعتقل شابين من مخيم العروب شمالي الخليل
-
نقل أسير محرر إلى مستشفى الشفاء بغزة بعد تردي حالته
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون جنوبي طوباس