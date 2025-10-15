الأربعاء 2025-10-15 10:21 ص
 

عائلات 3 محتجزين إسرائيليين تؤكد التعرف على هوياتهم

جرى التعرف على هوية ثلاثة من رفات المحتجزين الإسرائيليين الـ4 الذين أعادتهم حركة حماس مساء الثلاثاء في غزة، وذلك بعد تأكيد صادر عن المعهد الوطني للطب الشرعي. وكتبت عائلة أورييل باروخ البالغ 35 عاما
جرى التعرف على هوية ثلاثة من رفات المحتجزين الإسرائيليين الـ4 الذين أعادتهم  حركة حماس مساء الثلاثاء في غزة، وذلك بعد تأكيد صادر عن المعهد الوطني للطب الشرعي.


وكتبت عائلة أورييل باروخ البالغ 35 عاما والذي كان يقيم في القدس: "ببالغ الحزن والألم، نعلن عن عودة جثمان عزيزنا أورييل باروخ من قطاع غزة بعد عامين طويلين من الدعاء والأمل والإيمان".

كذلك، أعلن أقارب تمير نمرودي وإيتان ليفي عودة جثمانيهما إلى إسرائيل.
 
 
