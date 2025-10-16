الخميس 2025-10-16 09:59 ص
 

إسرائيل تعلن التثبت من جثتين وتطالب حماس بإعادة البقية

الخميس، 16-10-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أبلغ عائلتَي أسيرين قتلا في غزة بإعادة رفات ابنيهما، بعد إتمام عملية التعرف على جثتيمها من قبل المركز الوطني للطب الشرعي.

وأكد الجيش أن حركة حماس مطالبة بالوفاء بالتزاماتها في الاتفاق، وبذل الجهود اللازمة لإعادة باقي جثث الأسرى القتلى.

 
 
