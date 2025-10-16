صحة غزة: لا تحسن في الوضع الصحي بعد وقف الحرب

وأشار، في تصريحات صحفية إلى أن الوضع الصحي لا يزال مأساويا دون أي تغيير جذري، كما شدد على حاجة الأسرى المفرج عنهم لرعاية طبية خاصة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب.
-
أخبار متعلقة
-
شهيدان في خان يونس أحدهما متأثرا بجراحه
-
الأغذية العالمي يعلن افتتاح مخابز في مختلف أنحاء القطاع
-
الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات مستمرة مع مصر لفتح معبر رفح
-
إسرائيل تعلن التثبت من جثتين وتطالب حماس بإعادة البقية
-
الاحتلال يعتقل مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
-
الاحتلال يقتحم منازل في قلقيلية بالضفة المحتلة
-
إسرائيل تربط المرحلة الثانية من الاتفاق بإعادة جثث المحتجزين
-
مسؤول أميركي: واشنطن ملتزمة بتحقيق أهداف اتفاق غزة