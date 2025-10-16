صحة غزة: لا تحسن في الوضع الصحي بعد وقف الحرب

الوكيل الإخباري- أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية أن الواقع الصحي في القطاع لم يشهد أي إنجاز يُذكر منذ وقف الحرب، سواء على مستوى الخدمات الصحية أو توفر الأدوية.

