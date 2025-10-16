الخميس 2025-10-16 11:58 ص
 

صحة غزة: لا تحسن في الوضع الصحي بعد وقف الحرب

غزة
غزة
 
الخميس، 16-10-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية أن الواقع الصحي في القطاع لم يشهد أي إنجاز  يُذكر منذ وقف الحرب، سواء على مستوى الخدمات الصحية أو توفر الأدوية.

وأشار، في تصريحات صحفية إلى أن الوضع الصحي لا يزال مأساويا دون أي تغيير جذري، كما شدد على حاجة الأسرى المفرج عنهم لرعاية طبية خاصة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب.

 
 
