كم من الوقت يبقى النيكوتين في جسمك؟

الوكيل الإخباري- يمكن للنيكوتين في التبغ والسجائر الإلكترونية البقاء في الجسم عدة أيام، بينما يظهر منتجه الثانوي الكوتينين لعدة أيام أيضًا. يصل النيكوتين سريعًا إلى الدماغ، ويزيد الدوبامين والأدرينالين، ما يسبب الإدمان ويؤثر على القلب وضغط الدم والتنفس.

تبدأ أعراض الانسحاب بعد ساعات، وتستمر عادة 3-4 أسابيع، وتشمل التوتر، الأرق، الرغبة في التدخين، وصعوبة التركيز. يمكن استخدام بدائل النيكوتين والعلاج النفسي والأدوية غير المحتوية على النيكوتين لتسهيل الإقلاع، مع تحذير من السجائر الإلكترونية.