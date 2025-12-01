كم من الوقت يبقى النيكوتين في جسمك؟

تبدأ أعراض الانسحاب بعد ساعات، وتستمر عادة 3-4 أسابيع، وتشمل التوتر، الأرق، الرغبة في التدخين، وصعوبة التركيز. يمكن استخدام بدائل النيكوتين والعلاج النفسي والأدوية غير المحتوية على النيكوتين لتسهيل الإقلاع، مع تحذير من السجائر الإلكترونية.
