الإثنين 2025-12-01 02:18 م

كيف تحمي ظهرك خلال الرحلات الجوية؟

6ع8
تعبيرية
الإثنين، 01-12-2025 01:16 م

الوكيل الإخباري-   يعاني الكثيرون من آلام الظهر بعد الرحلات الجوية الطويلة بسبب الجلوس لفترات ممتدة في مقاعد ضيقة، ما يزيد من الانزعاج ويجعل الحركة صعبة.

اضافة اعلان


وأشار أخصائي العلاج الطبيعي البريطاني زاندر إيفيتس إلى أن البقاء ساكنًا لفترات طويلة يزيد المشكلة، مؤكدًا أن الخوف من تحريك الجسم أثناء الرحلة خطأ شائع.


وأوضح إيفيتس أن الحركة وممارسة تمارين بسيطة خلال الرحلة، إضافة إلى تمارين التمدد بعد الهبوط، تساعد في تخفيف الألم. كما نصح بشرب عصير الكرز لما له من خصائص مضادة للالتهابات، ويشبه تأثير مسكنات مثل الإيبوبروفين.


ومن بين الحركات البسيطة التي يقترحها الوقوف على أطراف أصابع القدمين لتحفيز ضخ الدم إلى القلب، مما يقلل التشنجات والشعور بالتعب.


وأكد إيفيتس أن السكون الطويل هو المشكلة الحقيقية، وأن تشجيع الحركة المستمرة يضمن رحلة أكثر راحة وأقل ألمًا للظهر.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

طلبة مدارس حكومية

شؤون برلمانية مذكرة نيابية لتأجيل عطلة المدارس لتتزامن مع شهر رمضان

8

تكنولوجيا كيف تحذف آثار التصفح المتخفي وتحافظ على خصوصيتك الرقمية؟

زار وزير الداخلية مازن الفراية، يرافقه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، إدارة حماية الأسرة والأحداث، حيث اطّلعا على أبرز الجهود التي تبذلها الإدارة في التعامل مع الق

أخبار محلية وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث

قف

طب وصحة هذه الأوقات الأنسب لشرب الماء خلال اليوم... تعرف عليها

يحل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يواجه ضغوطا سياسية وعسكرية متزايدة، ضيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين، غداة إبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاؤله بشأن خطته لإنها

عربي ودولي زيلينسكي يلتقي ماكرون الاثنين وترامب متفائل بشأن خطة السلام مع روسيا

ت

أخبار محلية وزير الطاقة: استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يُحدّث منصة الشركات الرقمية ويطلق تطبيقها الجديد

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات



 
 





الأكثر مشاهدة