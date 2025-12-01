كيف تحمي ظهرك خلال الرحلات الجوية؟

الوكيل الإخباري- يعاني الكثيرون من آلام الظهر بعد الرحلات الجوية الطويلة بسبب الجلوس لفترات ممتدة في مقاعد ضيقة، ما يزيد من الانزعاج ويجعل الحركة صعبة.

اضافة اعلان



وأشار أخصائي العلاج الطبيعي البريطاني زاندر إيفيتس إلى أن البقاء ساكنًا لفترات طويلة يزيد المشكلة، مؤكدًا أن الخوف من تحريك الجسم أثناء الرحلة خطأ شائع.



وأوضح إيفيتس أن الحركة وممارسة تمارين بسيطة خلال الرحلة، إضافة إلى تمارين التمدد بعد الهبوط، تساعد في تخفيف الألم. كما نصح بشرب عصير الكرز لما له من خصائص مضادة للالتهابات، ويشبه تأثير مسكنات مثل الإيبوبروفين.



ومن بين الحركات البسيطة التي يقترحها الوقوف على أطراف أصابع القدمين لتحفيز ضخ الدم إلى القلب، مما يقلل التشنجات والشعور بالتعب.



وأكد إيفيتس أن السكون الطويل هو المشكلة الحقيقية، وأن تشجيع الحركة المستمرة يضمن رحلة أكثر راحة وأقل ألمًا للظهر.

ارم نيوز