عضو في الكنيست: ترامب يتعامل مع غزة كغنيمة ويخطط لتفريغها من السكان

08:55 م

الوكيل الإخباري- قالت عضو الكنيست الإسرائيلي، عايدة توما، الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تكن محايدة في حرب الإبادة على قطاع غزة، بل لديها مصلحة تامة في رعاية هذه الحرب، من خلال إمدادها بالمعدات والأسلحة، لكي يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من الاستمرار في الحرب. اضافة اعلان





وأضافت توما، أنه كان بإمكان الولايات المتحدة، لو أرادت، أن تمارس ضغطًا فعليًا على إسرائيل لوقف الحرب منذ فترة طويلة.



وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعامل مع غزة وكأنها غنيمة، ويريد أن تكون له الحصة الأكبر فيها، مؤكدةً أنه يتصرف كأنه تاجر أو مالك عقارات، يسعى إلى ممارسة الجشع الرأسمالي والسيطرة على غزة، ويهدف إلى تفريغها من سكانها لتنفيذ برامجه.



وأوضحت توما أن الاتفاق الذي يُطرح دون الحديث عن الشروط المرافقة له، في حال التوصل إليه، يعرض فقط كمخرج، إلا إذا كان ما يُعلَن عنه يخفى أكثر مما يظهر، معتبرةً أن الغاية منه هي تقديم مخرج لنتنياهو، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الداخلية في إسرائيل بشأن قضية المحتجزين.

