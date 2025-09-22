غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي

08:53 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة جراء الاستهداف الإسرائيلي المستمر لمحيط المستشفى، بالإضافة إلى تدمير مركز صحي الإغاثة الطبية في مدينة غزة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان إن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع.



وأضافت، إن جميع الطرق المؤدية الى المستشفيات غير آمنة أو مدمرة ما يجعل من وصول المرضى مسألة صعبة جدا، داعية الجهات الدولية المعنية الى توفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية.

