غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي

وقالت الوزارة في بيان إن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع.
وأضافت، إن جميع الطرق المؤدية الى المستشفيات غير آمنة أو مدمرة ما يجعل من وصول المرضى مسألة صعبة جدا، داعية الجهات الدولية المعنية الى توفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية.
