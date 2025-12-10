الأربعاء 2025-12-10 08:15 م

اعلان هام لجميع مكلفي خدمة العلم بالدفعة الأولى

أرشيفية
الأربعاء، 10-12-2025 07:56 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، اليوم الأربعاء، عن البدء باستقبال طلبات تأجيل خدمة العلم لمكلفي الدفعة الأولى،  من خلال منصة خدمة العلم الإلكترونية.اضافة اعلان


وتشمل شروط التأجيل للمكلفين الذين يتعذر التحاقهم العام القادم، وفق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الطلبة على نظام الدراسة السنوية مثل الطب والصيدلة وطلبة المدارس المنتظمين، أو المقيمين في الخارج على أن يثبت ذلك، شريطة الالتحاق بالخدمة فور انتهاء سبب التأجيل.

ويمكن لمن تنطبق عليه شروط التأجيل، التقدم بطلب للمنصة https://khidmetalam.gov.jo/service/sanadlogin، واختيار خيار التأجيل الذي جرى تفعيله اليوم، إذ سيتم استكمال الإجراءات كافة إلكترونيًا، دون مراجعة أي جهة حكومية، بما يتيح للمكلّفين استكمال إجراءاتهم بسهولة وسرعة.

يذكر أنه أُجريت في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين الماضي، القرعة الإلكترونية للشباب من مواليد 2007 لاختيار 6 آلاف مكلّف لتأدية خدمة العلم العام المقبل موزعين على 3 دفعات بواقع 2000 مكلف لكل دفعة.
 
 


