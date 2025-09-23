قوات الاحتلال تداهم منازل في قلقيلية

07:32 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عددا من المنازل فيها. اضافة اعلان





كما أفادت مصادر بأن قوة إسرائيلية اقتحمت حي البيادر في مدينة جنين التي تقع بدورها شمالي الضفة.