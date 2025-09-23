الثلاثاء 2025-09-23 07:59 ص
 

قوات الاحتلال تداهم منازل في قلقيلية

الثلاثاء، 23-09-2025 07:32 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عددا من المنازل فيها.اضافة اعلان


كما أفادت مصادر بأن قوة إسرائيلية اقتحمت حي البيادر في مدينة جنين التي تقع بدورها شمالي الضفة.
 
 
