الثلاثاء 2025-10-14 06:29 ص
 

قوات الاحتلال تقتحم مناطق في نابلس وطوباس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
 
الثلاثاء، 14-10-2025 05:28 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس في الضفة الغربية من حاجز عورتا، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد وبلدة روجيب شرقي المدينة.اضافة اعلان


وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوبي طوباس.
 
 
