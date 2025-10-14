قوات الاحتلال تقتحم مناطق في نابلس وطوباس

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوبي طوباس.
-
أخبار متعلقة
-
أمير قطر: سعداء بنتائج قمة شرم الشيخ ونأمل بتوافقات تدعم حل القضية الفلسطينية
-
الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ
-
ترامب: نتحدث عن إعمار غزة لا عن حل دولة أو دولتين
-
معاناة أمهات غزة .. 20 ألف طفل يولدون بظروف قاسية
-
البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام وتوقيع الاتفاق
-
فيديو .. إعدام مجموعة من العملاء في غزة على يد المقاومة
-
ترامب: الحرب انتهت والمساعدات بدأت في التدفق إلى القطاع
-
المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في غزة