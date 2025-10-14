قوات الاحتلال تقتحم مناطق في نابلس وطوباس

05:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749779 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس في الضفة الغربية من حاجز عورتا، كما اقتحمت مخيم عسكر الجديد وبلدة روجيب شرقي المدينة. اضافة اعلان





وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوبي طوباس.