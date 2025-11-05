الأربعاء 2025-11-05 09:47 ص
 

مقتل 7 على الأقل بعد تحطم طائرة شحن بولاية كنتاكي

لقطات لتحطم طائرة شحن
لقطات لتحطم طائرة شحن
 
الأربعاء، 05-11-2025 07:48 ص

الوكيل الإخباري-   قال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي بيشير، الثلاثاء، إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب آخرون بعد تحطم طائرة شحن عريضة البدن تابعة لشركة يو.بي.إس في مدينة لويفيل، حيث شوهدت كرة هائلة من النار بعد وقت قصير من إقلاعها.

اضافة اعلان


وأضاف بيشير "نعتقد أن هناك سبعة وفيات على الأقل. لدينا إصابات، بعضها حالات بالغة الخطورة ويتم علاجها في المستشفيات ".


ووفقا لشركة يو.بي.إس للشحن، كان على متن الطائرة طاقم من ثلاثة أفراد، وقال مسؤولون اتحاديون إنه يُعتقد أنهم جميعا لقوا حتفهم.


وعرضت قناة دبليو.إل.كيه.واي التلفزيونية التابعة لشبكة سي.بي.إس لقطات مصورة للحادث أثناء وقوعه. وأقلعت الطائرة والنيران مشتعلة في أحد جناحيها، واندلعت كرة ضخمة من النار عند اصطدامها بالأرض. واشتعلت النيران في عدة مبان في منطقة صناعية خلف المدرج بعد تحطم الطائرة، وتصاعد دخان أسود كثيف في السماء المظلمة.


وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان "تحطمت طائرة الرحلة 2976 التابعة ليو.بي.إس في حوالي الساعة 5:15 مساء بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء الرابع من تشرين الثاني بعد إقلاعها من مطار لويفيل محمد علي الدولي في كنتاكي". وأضافت أن الطائرة كانت في طريقها إلى هونولولو.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية الجيش ينعى احمد الخرابشة

الأمم المتحدة تخصص 20 مليون دولار لغزة من صندوق الطوارئ

عربي ودولي لجنة نزع السلاح والأمن الدولي تعتمد عدة مشاريع قرارات أممية

علم إيران مرفوع في طهران

عربي ودولي وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 85 مليون دولار

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الـ36 ليصبح الأطول في تاريخ البلاد مع تخطيه مدة شلل العام 2019 خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى. ولا يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس منذ

عربي ودولي الإغلاق الحكومي الأميركي يصبح الأطول في تاريخ البلاد مع دخوله يومه الـ36

علما الصين والولايات المتحدة

عربي ودولي الصين ترفع الرسوم الجمركية عن فول الصويا ومنتجات زراعية أميركية

زهران ممداني

عربي ودولي بعد فوزه برئاسة بلدية نيويورك.. ممداني يوجه رسالة لترامب

وزارة المالية

اقتصاد محلي الأردن يصدر سندات يوروبوند بأسعار فائدة منافسة بلغت 5.75% بقيمة 700 مليون دولار



 
 





الأكثر مشاهدة