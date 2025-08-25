الإثنين 2025-08-25 11:02 ص
 

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الوكيل الإخباري-   طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار 26 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 50 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 26 آب 2028، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 26 آب 2025.

 
 
