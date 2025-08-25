الإثنين 2025-08-25 08:42 ص
 

"الخيرية الهاشمية": عبور قافلة مكونة من 59 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى غزة

الإثنين، 25-08-2025 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الاثنين، عبور القافلة رقم 193 والمكونة من 59 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة.

 
 
