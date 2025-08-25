"الخيرية الهاشمية": عبور قافلة مكونة من 59 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الاثنين، عبور القافلة رقم 193 والمكونة من 59 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية.

