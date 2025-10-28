الأونروا: 300 ألف طالب يستأنفون دراستهم عبر الانترنت في غزة

وقال لازاريني إن الأونروا تحاول توسعة برنامج "العودة إلى التعلم" في غزة سواء بحضور شخصي أو على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف طفل انضموا حتى الآن إلى "مساحات التعلم المؤقتة" التي أنشأتها الأونروا، وأن الوكالة ستواصل زيادة عدد هذه المواقع.
وأكد أن محو الأمية والتعليم هما بمثابة العلاج لليأس والصدمات النفسية، مضيفا "ما كان لأي من ذلك أن يتحقق لولا الآلاف من معلمي الأونروا" الذين قال إنهم يثبتون كل يوم أن الأونروا تنجح في عملها.
-
أخبار متعلقة
-
كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا"
-
لجنة حماية الصحفيين تدعو واشنطن للتحقيق بمقتل شيرين أبو عاقلة
-
نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات في غزة فورا
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. توزيع ملابس شتوية على النازحين في غزة
-
نتنياهو يقول إنه سيبحث مع المؤسسة الأمنية رد إسرائيل على "انتهاكات" حماس
-
إسرائيل توقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر بمناطق سيطرتها
-
مستوطنون يحرمون الفلسطينيين شمال رام الله من قطف الزيتون
-
الاحتلال ينسف مباني شرقي غزة