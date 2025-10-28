الثلاثاء 2025-10-28 10:18 م
 

الأونروا: 300 ألف طالب يستأنفون دراستهم عبر الانترنت في غزة

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 09:24 م

الوكيل الإخباري- أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة تقدم دروسا عبر الإنترنت تهدف إلى الوصول إلى حوالي 300 ألف طفل في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقال لازاريني إن الأونروا تحاول توسعة برنامج "العودة إلى التعلم" في غزة سواء بحضور شخصي أو على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف طفل انضموا حتى الآن إلى "مساحات التعلم المؤقتة" التي أنشأتها الأونروا، وأن الوكالة ستواصل زيادة عدد هذه المواقع.


وأكد أن محو الأمية والتعليم هما بمثابة العلاج لليأس والصدمات النفسية، مضيفا "ما كان لأي من ذلك أن يتحقق لولا الآلاف من معلمي الأونروا" الذين قال إنهم يثبتون كل يوم أن الأونروا تنجح في عملها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

فلسطين شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمدينة غزة

ا

أخبار محلية الرئيس العراقي يغادر الأردن

ل

أخبار محلية ولي العهد يلتقي في الرياض رؤساء بلغاريا وكوسوفو ووفد مملكة البحرين

ل

أخبار محلية إربد: ضبط صهريج مياه عادمة يفرغ حمولته بطريقة مخالفة

ا

فلسطين الأونروا: 300 ألف طالب يستأنفون دراستهم عبر الانترنت في غزة

ا

فلسطين كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا"

ا

أخبار محلية الحنيطي يلتقي القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ورئيس أركان الدفاع

ل

أخبار محلية وزير السياحة يبحث مع شركاء مشروع قيفت سبل تطوير التدريب المهني في القطاع



 
 





الأكثر مشاهدة