الأونروا: 300 ألف طالب يستأنفون دراستهم عبر الانترنت في غزة

الوكيل الإخباري- أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة تقدم دروسا عبر الإنترنت تهدف إلى الوصول إلى حوالي 300 ألف طفل في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقال لازاريني إن الأونروا تحاول توسعة برنامج "العودة إلى التعلم" في غزة سواء بحضور شخصي أو على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أن أكثر من 25 ألف طفل انضموا حتى الآن إلى "مساحات التعلم المؤقتة" التي أنشأتها الأونروا، وأن الوكالة ستواصل زيادة عدد هذه المواقع.