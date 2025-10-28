الثلاثاء 2025-10-28 10:17 م
 

كاتس: حماس هاجمت قواتنا في غزة وستدفع "ثمنا باهظا"

أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 09:09 م

الوكيل الإخباري- قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس هاجمت القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، مضيفا أنها ستدفع "ثمنا باهظا".

وشنت طائرات إسرائيلية، الثلاثاء، غارات على مدينة غزة، بعد وقت قصير من إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره للجيش بشن هجمات "قوية" على قطاع غزة على الفور، وفق مراسل "المملكة".


وكانت نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على المناطق الغربية لمدينة غزة.

 
 
