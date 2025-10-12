الأحد 2025-10-12 05:14 م
 

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" واعتقالات بالضفة الغربية

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
الأحد، 12-10-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-     اقتحم اليوم الأحد، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في اليوم السادس من احتفالات عيد "العرش" العبري.

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، تجول المستوطنون في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، فيما ردد آخرون الأغاني في طريق الواد بالقدس القديمة حاملين "القرابين النباتية" ضمن احتفالات العيد.


وفي الوقت ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها الأمنية على بوابات الحرم القدسي وفي البلدة القديمة، وقيدت دخول المصلين والمقدسيين إلى المسجد.


وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا، حسب بيان نادي الأسير الفلسطيني.

 
 
