مستوطنون يقتحمون "الأقصى" واعتقالات بالضفة الغربية

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، تجول المستوطنون في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، فيما ردد آخرون الأغاني في طريق الواد بالقدس القديمة حاملين "القرابين النباتية" ضمن احتفالات العيد.
وفي الوقت ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها الأمنية على بوابات الحرم القدسي وفي البلدة القديمة، وقيدت دخول المصلين والمقدسيين إلى المسجد.
وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 11 فلسطينيا، حسب بيان نادي الأسير الفلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
نائب الرئيس الأميركي: سيتم إطلاق سراح المحتجزين من غزة "في أي لحظة"
-
حماس: الحركة لن تحكم غزة بعد الحرب
-
صحة غزة: الأوضاع الصحية في القطاع تتطلب استجابة طارئة لإدخال الإمدادات الطبية
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. الإمارات تعزز إمدادات المياه المحلاة في غزة
-
قوات الاحتلال تنفذ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة
-
بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رفح
-
فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر أمام الأفراد منتصف الأسبوع
-
حماس: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح الاثنين