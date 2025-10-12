مستوطنون يقتحمون "الأقصى" واعتقالات بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اقتحم اليوم الأحد، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في اليوم السادس من احتفالات عيد "العرش" العبري.

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، تجول المستوطنون في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، فيما ردد آخرون الأغاني في طريق الواد بالقدس القديمة حاملين "القرابين النباتية" ضمن احتفالات العيد.



وفي الوقت ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها الأمنية على بوابات الحرم القدسي وفي البلدة القديمة، وقيدت دخول المصلين والمقدسيين إلى المسجد.