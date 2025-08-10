مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا

وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، أن المستوطنين يقومون بتصوير النشطاء الأجانب الذين يتضامنون مع السكان أثناء تواجدهم في المنطقة، في خطوة استفزازية تهدف إلى ترهيبهم، وإظهار سيطرتهم على المكان.
