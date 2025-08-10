الأحد 2025-08-10 10:25 ص
 

مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا

الأحد، 10-08-2025 09:51 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، صباح الأحد، قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا.


وأوضح المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، أن المستوطنين يقومون بتصوير النشطاء الأجانب الذين يتضامنون مع السكان أثناء تواجدهم في المنطقة، في خطوة استفزازية تهدف إلى ترهيبهم، وإظهار سيطرتهم على المكان.
 
 
