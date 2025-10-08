الدولار يرتفع مع استمرار الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

07:53 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، مع اشتداد المخاطر المتعلقة بالإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، مما أثار مخاوف جديدة لدى المستثمرين وعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.





وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات، 0.3% إلى 98.91، وهو أعلى مستوى منذ 5 آب، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين خلال أزمة الإغلاق.



وكتب محللون من ويستباك في تقرير بحثي "مع عدم وجود حل يلوح في الأفق للإغلاق الحكومي، تدهورت المعنويات في الأسواق المالية".



وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة تصل إلى 1% ليسجل مستوى متدنيا عند 0.5739 دولارا بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي السوق بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وهو خفض أكبر من المتوقع، وأشار إلى المزيد من التيسير في المستقبل بعد التدهور الأخير في البيانات الاقتصادية.



وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية والدولية والجغرافيا الاقتصادية في بنك الكومنولث الأسترالي "كانت السوق تتوقع احتمالا بنسبة 30% فقط لخفض من بنك الاحتياطي النيوزيلندي بمقدار 50 نقطة أساس اليوم".



وأضاف " كان من المحتم أن ينخفض الدولار النيوزيلندي".



وتراجع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.4% إلى 0.65595 دولارا.