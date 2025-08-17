"شرق عمان" تطلق خدمات وحدة دعم التشغيل المستحدثة

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، في مقرها، بمنطقة ماركا خدمات وحدة دعم التشغيل المستحدثة لديها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ).

وحسب بيان للجمعية الاحد، جاء أطلاق الوحدة خلال فعالية خاصة، قدم فيها عضو مجلس إدارة الجمعية عنان الطويل، عرضا حول الخدمات والدعم الذي وفرته الوحدة للعاملين والشركات خلال السنوات الماضية.