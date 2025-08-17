"شرق عمان" تطلق خدمات وحدة دعم التشغيل المستحدثة

وحسب بيان للجمعية الاحد، جاء أطلاق الوحدة خلال فعالية خاصة، قدم فيها عضو مجلس إدارة الجمعية عنان الطويل، عرضا حول الخدمات والدعم الذي وفرته الوحدة للعاملين والشركات خلال السنوات الماضية.
وشمل العرض توضيحا للخدمات التي تقدمها الوحدة في مجال توفير فرص العمل للشباب والنساء وذوي الإعاقة، إضافة إلى عقد جلسات تعريف بسوق العمل للفئات المستهدفة، وتنفيذ جلسات توعوية موجهة لهم ولأصحاب العمل، وتنظيم أيام للإرشاد المهني وأيام للمقابلات الوظيفية، فضلا عن التدريب على المهارات الأساسية للتوظيف.
