بعد إصابتها بجلطة دماغية.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد

وفي تسجيل صوتي عبر حسابها على "إنستغرام"، شكر العبيد وزارتي الصحة والإعلام في الكويت، وفريق مستشفى جابر على رعايتهم، داعيًا الجمهور إلى مواصلة الدعاء وتجاهل الشائعات.
من جهته، كشف مدير أعمالها يوسف الغيث لقناة "العربية" أن حياة الفهد كانت قد دخلت المستشفى لإجراء قسطرة، لكن حالتها تدهورت لاحقًا ونُقلت إلى العناية المركزة، مشيرًا إلى أن العائلة فضّلت الصمت في البداية احترامًا لخصوصيتها، قبل الإعلان عن حالتها الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
والد أنغام يكشف حقيقة حالتها الصحية
-
شاهد أحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجئان عمرو دياب على المسرح
-
بعد طلاقهما.. تامر حسني يكشف أسراراً عن بسمة بوسيل
-
ضحّى بحياته لإنقاذ ابنه.. فنان عربي يلقى مصرعه غرقا - صورة
-
راغب علامة يرقص مع معجبة في فقرا.. وموجة انتقادات تعود للواجهة - فيديو
-
نجم عالمي يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟
-
بين الحياة والموت.. أروى جودة تناشد الجمهور الدعاء لابن شقيقها
-
يصغرها بـ 15 عاماً.. أنباء عن انفصال نجوى كرم عن زوجها الإماراتي - فيديو