الأحد 2025-08-17 02:06 م
 

بعد إصابتها بجلطة دماغية.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد

فافا
حياة الفهد
 
الأحد، 17-08-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-   طمأن خالد العبيد، حفيد الفنانة الكويتية حياة الفهد، جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها في تحسّن واستقرار بعد تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة مؤخرًا، وأن العائلة بدأت التحضير لسفرها للخارج لاستكمال العلاج.

اضافة اعلان


وفي تسجيل صوتي عبر حسابها على "إنستغرام"، شكر العبيد وزارتي الصحة والإعلام في الكويت، وفريق مستشفى جابر على رعايتهم، داعيًا الجمهور إلى مواصلة الدعاء وتجاهل الشائعات.


من جهته، كشف مدير أعمالها يوسف الغيث لقناة "العربية" أن حياة الفهد كانت قد دخلت المستشفى لإجراء قسطرة، لكن حالتها تدهورت لاحقًا ونُقلت إلى العناية المركزة، مشيرًا إلى أن العائلة فضّلت الصمت في البداية احترامًا لخصوصيتها، قبل الإعلان عن حالتها الصحية.

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أحد المساجد في العاصمة عمان

أخبار محلية أوقاف معان تطلق حملة تطوعية لتنظيف المساجد

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية

غغتغا

تكنولوجيا نصائح مهمة من واتساب للمستخدمين‎‏ لحماية رسائلهم الخاصة

العاصمة عمان

أخبار محلية اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات

برببر

تكنولوجيا لحماية أفضل.. "يوتيوب" تختبر أداة ذكية تتيح معرفة عمر المستخدم

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مراكز تقدم خدمات وزارتي التربية والتعليم العالي لغاية يوم الخميس - أسماء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إطلاق جلسات عمل قطاعية في 23 آب لإعداد البرنامج التنفيذي 2 لرؤية التحديث الاقتصادي

تعبيرية

خاص بالوكيل هيئة الطاقة: الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية لا تُحمل على فواتير المشتركين



 
 





الأكثر مشاهدة