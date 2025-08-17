بعد إصابتها بجلطة دماغية.. هذه آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد

الوكيل الإخباري- طمأن خالد العبيد، حفيد الفنانة الكويتية حياة الفهد، جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها في تحسّن واستقرار بعد تعرضها لجلطة دماغية مفاجئة مؤخرًا، وأن العائلة بدأت التحضير لسفرها للخارج لاستكمال العلاج.

اضافة اعلان



وفي تسجيل صوتي عبر حسابها على "إنستغرام"، شكر العبيد وزارتي الصحة والإعلام في الكويت، وفريق مستشفى جابر على رعايتهم، داعيًا الجمهور إلى مواصلة الدعاء وتجاهل الشائعات.



من جهته، كشف مدير أعمالها يوسف الغيث لقناة "العربية" أن حياة الفهد كانت قد دخلت المستشفى لإجراء قسطرة، لكن حالتها تدهورت لاحقًا ونُقلت إلى العناية المركزة، مشيرًا إلى أن العائلة فضّلت الصمت في البداية احترامًا لخصوصيتها، قبل الإعلان عن حالتها الصحية.