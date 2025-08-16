جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لنقل سكان غزة إلى جنوب القطاع

وأضاف المتحدث أنه "سيتم نقل المعدات عن طريق معبر (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة" جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تعتزم شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة.
-
أخبار متعلقة
-
70 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة
-
11 شهيدا بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال غرب قطاع غزة
-
انتشال جثمان صحفية بغزة بعد 44 يوما على قصف منزلها
-
مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية برام الله
-
صحة غزة: ارتفاع شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 251
-
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
-
6 شهداء من عائلة واحدة بقصف على مخيم البريج
-
1760 شخصا استشهدوا أثناء انتظار المساعدات في غزة منذ أواخر أيار