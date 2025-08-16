جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستعد لنقل سكان غزة إلى جنوب القطاع

الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن الجيش سيزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء ابتداء من الأحد استعدادا لنقل السكان من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

وأضاف المتحدث أنه "سيتم نقل المعدات عن طريق معبر (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة" جيش الاحتلال الإسرائيلي.