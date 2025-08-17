المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

11:44 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الاحد، محاولة تسلل أحد الأشخاص على واجهتها الشمالية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان

