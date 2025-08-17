ضحّى بحياته لإنقاذ ابنه.. فنان عربي يلقى مصرعه غرقا - صورة

المخرج أحمد خالد موسى أعلن الخبر عبر صفحته على "فيسبوك"، ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين الفنانين والجمهور. كما نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل وأشادت بمسيرته، وقدم النقيب أشرف زكي وأعضاء النقابة التعازي لعائلته.
ويُعد تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير في الدراما والسينما، وقد شارك في عدد من الأعمال البارزة، وكان آخرها مسلسل "جودر 2" الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا.
