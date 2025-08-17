ضحّى بحياته لإنقاذ ابنه.. فنان عربي يلقى مصرعه غرقا - صورة

الوكيل الإخباري- فُجع الوسط الفني، يوم السبت، بوفاة مدير التصوير تيمور تيمور، الذي توفي غرقًا أثناء محاولته إنقاذ ابنه على أحد شواطئ مدينة رأس الحكمة. وقد تمكن من إنقاذ طفله، لكنه فقد حياته، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة بمطروح.

المخرج أحمد خالد موسى أعلن الخبر عبر صفحته على "فيسبوك"، ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين الفنانين والجمهور. كما نعت نقابة المهن التمثيلية الراحل وأشادت بمسيرته، وقدم النقيب أشرف زكي وأعضاء النقابة التعازي لعائلته.



ويُعد تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير في الدراما والسينما، وقد شارك في عدد من الأعمال البارزة، وكان آخرها مسلسل "جودر 2" الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا.



