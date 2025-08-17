راغب علامة يرقص مع معجبة في فقرا.. وموجة انتقادات تعود للواجهة - فيديو

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان راغب علامة وهو يراقص إحدى معجباته خلال حفله في منطقة فقرا، وسط أجواء غنائية صاخبة.

اضافة اعلان



الفيديو أثار موجة انتقادات، خاصة أنه يأتي بعد جدل سابق في مصر، حيث تم استدعاء علامة من قبل نقابة المهن الموسيقية على خلفية ما حدث في حفله الأخير في الساحل الشمالي.

View this post on Instagram A post shared by One TV (@onetvlebanon)

لبنان 24