راغب علامة يرقص مع معجبة في فقرا.. وموجة انتقادات تعود للواجهة - فيديو

راغب علامة
 
الوكيل الإخباري-   تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان راغب علامة وهو يراقص إحدى معجباته خلال حفله في منطقة فقرا، وسط أجواء غنائية صاخبة.

الفيديو أثار موجة انتقادات، خاصة أنه يأتي بعد جدل سابق في مصر، حيث تم استدعاء علامة من قبل نقابة المهن الموسيقية على خلفية ما حدث في حفله الأخير في الساحل الشمالي.

 

 

 

