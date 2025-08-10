معدات لتحلية المياه ضمن مساعدات إماراتية لقطاع غزة

وضمّت القوافل 214 شاحنة محملة بأكثر من 4,565 طناً من المساعدات، شملت المواد الغذائية والمعدات والأنابيب اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه. ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش المصرية على عمليات التحميل والمتابعة الدقيقة لعبور المساعدات، لضمان وصولها إلى المستفيدين داخل القطاع بكفاءة وسرعة.
وتواكب هذه التحركات تكثيف الإمارات لعمليات الإغاثة منذ بدء الهدنة، في مسعى للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضرراً. وتؤكد الإمارات التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ودعمهم في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.
