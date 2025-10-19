الأحد 2025-10-19 01:19 م
 

مقتل جنديين إسرائيليين في رفح والاحتلال يشن غارات عنيفة

جيش الاحتلال
الأحد، 19-10-2025 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 14 العبرية بوقوع انفجار في آلية هندسية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما استدعى استنفاراً عسكرياً واسعاً واستدعاء طائرات مروحية إلى موقع الحدث.اضافة اعلان


وأضافت القناة أنه جرى نقل عدد من الجنود المصابين من المنطقة، في حين تحدثت مصادر عبرية عن مقتل جندي في الحادث، بينما أشارت منصات تابعة للمستوطنين إلى مقتل جنديين في الحدث الأمني ذاته.

وفي أعقاب الانفجار، ذكرت القناة 14 أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على أهداف في منطقة رفح، بدعوى الرد على خرق وقف إطلاق النار، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارات جاءت بعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومسلحين في المنطقة.
 
 
