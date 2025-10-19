مقتل جنديين إسرائيليين في رفح والاحتلال يشن غارات عنيفة

وأضافت القناة أنه جرى نقل عدد من الجنود المصابين من المنطقة، في حين تحدثت مصادر عبرية عن مقتل جندي في الحادث، بينما أشارت منصات تابعة للمستوطنين إلى مقتل جنديين في الحدث الأمني ذاته.
وفي أعقاب الانفجار، ذكرت القناة 14 أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على أهداف في منطقة رفح، بدعوى الرد على خرق وقف إطلاق النار، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارات جاءت بعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومسلحين في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
بن غفير يدعو نتنياهو لإصدار أمر للجيش باستئناف القتال في غزة
-
نتنياهو يقيم الوضع الأمني في غزة
-
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال أطفالا وأسرى محررين
-
حماس ترفض البيان الأميركي بشأن انتهاكها لوقف إطلاق النار
-
مستوطنون يحرقون مركبات لفلسطينيين جنوب الضفة
-
إسرائيل تؤكد التعرف على جثة أسير
-
قصف مدفعي شرق مدينة غزة
-
الولايات المتحدة: هناك تقارير موثوقة عن انتهاك وشيك لوقف إطلاق النار من قبل حماس