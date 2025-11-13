أيتن عامر تتعرض لإصابة في عينها خلال تصوير مسلسل جديد

الوكيل الإخباري- أصيبت الممثلة المصرية أيتن عامر في عينها اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" المقرر عرضه في رمضان 2026، بحسب مصدر من فريق العمل.

اضافة اعلان



وقع الحادث خلال تصوير مشهد حفل زفاف تضمن إطلاق أعيرة نارية باستخدام مسدس مخصص للتصوير، لكن نتيجة خطأ تقني أصابت إحدى المقذوفات أيتن في عينها.



وأوضحت التقارير الطبية أن الفنانة تعاني من كدمة ووجود التهاب وتورم في العين، وينصحها الأطباء بالراحة التامة وعدم التعرض للضوء لمدة أسبوع حتى تماثل للشفاء، مما سيؤدي إلى توقفها مؤقتًا عن تصوير المسلسل.