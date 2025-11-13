الخميس 2025-11-13 02:34 م
 

أيتن عامر تتعرض لإصابة في عينها خلال تصوير مسلسل جديد

قلللللل
أيتن عامر
 
الخميس، 13-11-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-   أصيبت الممثلة المصرية أيتن عامر في عينها اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" المقرر عرضه في رمضان 2026، بحسب مصدر من فريق العمل.

اضافة اعلان


وقع الحادث خلال تصوير مشهد حفل زفاف تضمن إطلاق أعيرة نارية باستخدام مسدس مخصص للتصوير، لكن نتيجة خطأ تقني أصابت إحدى المقذوفات أيتن في عينها.


وأوضحت التقارير الطبية أن الفنانة تعاني من كدمة ووجود التهاب وتورم في العين، وينصحها الأطباء بالراحة التامة وعدم التعرض للضوء لمدة أسبوع حتى تماثل للشفاء، مما سيؤدي إلى توقفها مؤقتًا عن تصوير المسلسل.

 

ارم نيوز 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان

أخبار محلية جلسة حوارية لحزب الميثاق الوطني السبت القادم

ماكدونالدز

أخبار الشركات ماكدونالدز الأردن تطلق منصة "McSaver Menu" لتقديم وجبات قيّمة بأسعار مميزة

تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع

فلسطين تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع

تلفريك عجلون

أخبار محلية إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تحويل اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة جيل 2008 الى البنوك

أحرق مستوطنون يهود، اليوم الخميس، مسجد الحاجة حميدة الواقع بين بلدتي ديراستيا وكفل حارس، شمال غرب مدينة سلفيت، كما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت

فلسطين مستوطنون يحرقون مسجدا بسلفيت ويقتحمون الأقصى واعتقال 30 فلسطينيا بالضفة

الجناح الأردني في ملتقى "بيبان 2025"

أخبار محلية شركات التكنولوجيا الأردنية تختتم مشاركتها في ملتقى "بيبان 2025" بالسعودية

فاا

فيديو الوكيل هل تساعد الأمطار في تخفيف انتشار الأمراض؟



 
 





الأكثر مشاهدة