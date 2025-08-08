مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يوافق على خطة للسيطرة على قطاع غزة

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار العدوان على القطاع، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة العمليات العسكرية والتصعيد الميداني.
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل تقرّ خطة للسيطرة على مدينة غزة
-
مظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب
-
القسام تدك موقع قيادة الاحتلال في محور موراغ بقذائف هاون
-
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمناطق شرقي مدينة غزة
-
شهيد و63 مصابا من طالبي المساعدات شمال غزة
-
"الصحة العالمية": غزة تشهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد
-
ضابط استخبارات إسرائيلي: نتنياهو يتحدى الجيش لحماية ائتلافه المتطرف
-
100 شهيد بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم