مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يوافق على خطة للسيطرة على قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن المجلس السياسي الأمني المصغر "الكابينت " وافق على مقترحه بشأن السيطرة على قطاع غزة.

وأوضح البيان أن جيش الاحتلال بدأ الاستعداد لتنفيذ الخطة، التي تتضمن السيطرة العسكرية على المدينة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق خارج نطاق القتال.