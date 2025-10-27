الإثنين 2025-10-27 02:55 م
 

توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة بتهم الاحتيال وإهدار المال العام

مُستشفى الجامعة
مُستشفى الجامعة الاردنية
 
الإثنين، 27-10-2025 01:13 م
الوكيل الإخباري-   قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي قيس الغزاوي توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة الأردنية لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالاحتيال، وإعداد واستعمال مصدقة كاذبة، وإهدار المال العام.اضافة اعلان


وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى الادعاء العام في وقت سابق، لتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 
 
