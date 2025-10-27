توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة بتهم الاحتيال وإهدار المال العام

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى الادعاء العام في وقت سابق، لتمكينه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
