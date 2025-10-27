متى يتحول جفاف الحلق إلى مشكلة صحية؟

الأسباب الشائعة: نقص الماء، التنفس عبر الفم، الهواء الجاف، بعض الأدوية، الالتهابات، وأمراض مزمنة مثل السكري.
متى تراجع الطبيب: استمرار الجفاف، صعوبة البلع، تقرحات، تورم الغدد، فقدان وزن أو إرهاق مستمر، ارتفاع السكر أو حمى مع تضخم اللوزتين.
طرق التخفيف: شرب الماء، ترطيب الهواء، تجنب التدخين والكافيين، الغرغرة بالماء والملح، ومضغ العلكة لتحفيز اللعاب.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تتعامل مع لدغات الثعابين غير السامة بأمان؟
-
“ذبابة النمر الأسود” تتصدر الترند.. تحذيرات وأعراض وطرق علاج يجب معرفتها
-
دراسة تظهر صلة بين اللحوم الملوثة والتهابات المسالك البولية
-
"كربوهيدرات خريفية مثالية" لحرق الدهون بسرعة
-
اكتشاف طريقة لوقف انتشار فيروسات حمى " شيكونغونيا"
-
أطعمة غير مألوفة تحارب التجاعيد وترهّل البشرة
-
دراسة تحذر.. التمارين الشاقة قد تكلف النساء حياتهن
-
اكتشاف طريقة بسيطة لمحاربة التدهور المعرفي لدى كبار السن