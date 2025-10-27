متى يتحول جفاف الحلق إلى مشكلة صحية؟

الوكيل الإخباري- جفاف الحلق مشكلة شائعة غالبًا مؤقتة، لكنه قد يشير أحيانًا إلى أمراض تستدعي استشارة الطبيب. تشمل الأعراض خشونة، حرقة، صعوبة بالبلع أو التحدث، وعطش شديد.

اضافة اعلان



الأسباب الشائعة: نقص الماء، التنفس عبر الفم، الهواء الجاف، بعض الأدوية، الالتهابات، وأمراض مزمنة مثل السكري.



متى تراجع الطبيب: استمرار الجفاف، صعوبة البلع، تقرحات، تورم الغدد، فقدان وزن أو إرهاق مستمر، ارتفاع السكر أو حمى مع تضخم اللوزتين.



طرق التخفيف: شرب الماء، ترطيب الهواء، تجنب التدخين والكافيين، الغرغرة بالماء والملح، ومضغ العلكة لتحفيز اللعاب.