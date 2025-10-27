الإثنين 2025-10-27 02:56 م
 

متى يتحول جفاف الحلق إلى مشكلة صحية؟

ت
تعبيرية
 
الإثنين، 27-10-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   جفاف الحلق مشكلة شائعة غالبًا مؤقتة، لكنه قد يشير أحيانًا إلى أمراض تستدعي استشارة الطبيب. تشمل الأعراض خشونة، حرقة، صعوبة بالبلع أو التحدث، وعطش شديد.

اضافة اعلان


الأسباب الشائعة: نقص الماء، التنفس عبر الفم، الهواء الجاف، بعض الأدوية، الالتهابات، وأمراض مزمنة مثل السكري.


متى تراجع الطبيب: استمرار الجفاف، صعوبة البلع، تقرحات، تورم الغدد، فقدان وزن أو إرهاق مستمر، ارتفاع السكر أو حمى مع تضخم اللوزتين.


طرق التخفيف: شرب الماء، ترطيب الهواء، تجنب التدخين والكافيين، الغرغرة بالماء والملح، ومضغ العلكة لتحفيز اللعاب.

 

ارم نيوز 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة كيف تتعامل مع لدغات الثعابين غير السامة بأمان؟

ةع

طب وصحة “ذبابة النمر الأسود” تتصدر الترند.. تحذيرات وأعراض وطرق علاج يجب معرفتها

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية

bdb

أخبار الشركات منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لـ "ملتقى الصنّاع" بنسخته الثانية

وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات”

أخبار محلية وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات”

الحنيطي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الحرب للعمليات الخاصة والصراعات الأميركية

أخبار محلية الحنيطي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الحرب للعمليات الخاصة والصراعات الأميركية

بلغ عدد سكان العالم العربي 501 مليون نسمة، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند، حيث يعيش نحو 60 بالمئة من هذا العدد في القسم الأفريقي من العالم العربي، تحديدا في مصر والسودان والجزائر

عربي ودولي عدد سكان العالم العربي يتجاوز نصف مليار ويحتل المرتبة الثالثة عالميا

ضبط زيت زيتون مغشوش في الخليل ونابلس

فلسطين ضبط زيت زيتون مغشوش في الخليل ونابلس



 
 





الأكثر مشاهدة