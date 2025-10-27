الإثنين 2025-10-27 02:55 م
 

وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات”

الإثنين، 27-10-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري-   رعى وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم، فعاليات الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار "نعم للحياة... لا للمخدرات"، والتي أطلقتها مديرية الأمن العام في جامعة اليرموك، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري ومحافظ اربد رضوان العتوم.اضافة اعلان


وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطر آفة المخدرات وسبل الوقاية منها، في إطار رؤية وطنية شمولية تشاركية تجمع بين المؤسسات الرسمية والأكاديمية والشبابية، مع تركيز خاص على فئة طلبة الجامعات والشباب، بوصفهم الفئة الأقدر على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وأكد وزير الداخلية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الجهود الأمنية فقط، بل تتكامل مع دور الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام في حماية المجتمع وتحصين الشباب من هذه الآفة الخطيرة.
 
 
