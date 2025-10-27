الحنيطي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الحرب للعمليات الخاصة والصراعات الأميركية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والتطورات الأمنية الراهنة، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مثمناً الدعم المستمر والاهتمام الكبير في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية.
