توضيح صادر عن جمعية البنوك في الأردن

ووفقاً للتقرير، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة ليصل إلى 46.7 مليار دينار، مدعوماً بنمو ودائع القطاعين العام والخاص، وارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والأجل. كما أظهرت البيانات أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور بلغت 63.2 بالمئة، مقابل 36.8 بالمئة للإناث.
وأشار التقرير إلى توسّع غير مسبوق في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، خصوصاً خدمات إي-فواتيركم وكليك، إلى جانب ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت والموبايل المصرفي.
