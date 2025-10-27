الإثنين 2025-10-27 02:57 م
 

توضيح صادر عن جمعية البنوك في الأردن

جمعية البنوك
جمعية البنوك في الأردن
 
الإثنين، 27-10-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   كشف تقرير جمعية البنوك في الأردن لعام 2024 عن توسّع كبير في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة لافتة في حجم الودائع لدى البنوك، ما يعكس ثقة العملاء واستقرار النظام المالي.

اضافة اعلان


ووفقاً للتقرير، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة ليصل إلى 46.7 مليار دينار، مدعوماً بنمو ودائع القطاعين العام والخاص، وارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والأجل. كما أظهرت البيانات أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور بلغت 63.2 بالمئة، مقابل 36.8 بالمئة للإناث.


وأشار التقرير إلى توسّع غير مسبوق في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، خصوصاً خدمات إي-فواتيركم وكليك، إلى جانب ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت والموبايل المصرفي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة كيف تتعامل مع لدغات الثعابين غير السامة بأمان؟

ةع

طب وصحة “ذبابة النمر الأسود” تتصدر الترند.. تحذيرات وأعراض وطرق علاج يجب معرفتها

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية

bdb

أخبار الشركات منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لـ "ملتقى الصنّاع" بنسخته الثانية

وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات”

أخبار محلية وزير الداخلية ومدير الأمن العام يشهدان اطلاق حملة “ نعم للحياة ....لا للمخدرات”

الحنيطي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الحرب للعمليات الخاصة والصراعات الأميركية

أخبار محلية الحنيطي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الحرب للعمليات الخاصة والصراعات الأميركية

بلغ عدد سكان العالم العربي 501 مليون نسمة، ليحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند، حيث يعيش نحو 60 بالمئة من هذا العدد في القسم الأفريقي من العالم العربي، تحديدا في مصر والسودان والجزائر

عربي ودولي عدد سكان العالم العربي يتجاوز نصف مليار ويحتل المرتبة الثالثة عالميا

ضبط زيت زيتون مغشوش في الخليل ونابلس

فلسطين ضبط زيت زيتون مغشوش في الخليل ونابلس



 
 



الأكثر مشاهدة