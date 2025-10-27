توضيح صادر عن جمعية البنوك في الأردن

الوكيل الإخباري- كشف تقرير جمعية البنوك في الأردن لعام 2024 عن توسّع كبير في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة لافتة في حجم الودائع لدى البنوك، ما يعكس ثقة العملاء واستقرار النظام المالي.

ووفقاً للتقرير، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة ليصل إلى 46.7 مليار دينار، مدعوماً بنمو ودائع القطاعين العام والخاص، وارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والأجل. كما أظهرت البيانات أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور بلغت 63.2 بالمئة، مقابل 36.8 بالمئة للإناث.