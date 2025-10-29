أبحاث جديدة تكشف تأثير ChatGPT النفسي على الملايين من المستخدمين

الوكيل الإخباري- حذّرت شركة OpenAI من أن نحو 560 ألف مستخدم أسبوعياً من بين 800 مليون مستخدم يظهرون علامات على الهوس أو الذهان أو الأفكار الانتحارية، بينما يرسل 1.2 مليون مستخدم رسائل تتضمن إشارات واضحة إلى نوايا أو خطط انتحارية.

اضافة اعلان



كما أظهرت بيانات الشركة أن أكثر من مليون مستخدم أسبوعياً يُظهرون ارتباطاً عاطفياً مفرطاً بالنموذج الرقمي، ما قد يؤثر سلباً على حياتهم اليومية وعلاقاتهم الواقعية.



رداً على هذه المخاوف، شكلت OpenAI لجنة تضم أكثر من 170 خبيراً في الصحة النفسية لتحسين استجابة ChatGPT للمحادثات الحساسة. وأوضحت الشركة أن النموذج الأخير GPT-5 حصل على درجة التزام بنسبة 91% في التعامل مع الأزمات النفسية، مقارنة بـ77% للنموذج السابق.



وأكد خبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يُفاقم النزعات أو الأوهام لدى المستخدمين الأكثر هشاشة، رغم عدم وجود دليل على أنه يسبب الأمراض النفسية. وتعمل OpenAI على إدخال استجابات مبرمجة جديدة لتشجيع المستخدمين الذين يعانون ضيقاً أو أفكاراً انتحارية على طلب المساعدة من مختصين في العالم الواقعي.



وفي خطوة مستقبلية، أعلنت الشركة عن مشروع لتطوير نسخة من ChatGPT موجهة للبالغين فقط، تشمل شخصيات قابلة للتخصيص وتجارب محادثة خاصة للمستخدمين فوق 18 عاماً.