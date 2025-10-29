ميزة للحد من الرسائل غير المرغوبة.. ما جديد واتساب؟

وأوضحت الشركة أن القيود تستهدف بشكل أساسي الحسابات التجارية أو تلك التي ترسل رسائل جماعية غير مصرح بها، بينما لن تتأثر المحادثات العادية بين الأصدقاء والعائلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واتساب المستمرة لمكافحة الرسائل المزعجة، بعد إدخال أدوات سابقة مثل خيار إلغاء الاشتراك من الرسائل التجارية والتنبيه عند إضافة المستخدمين إلى مجموعات دون إذن. وتهدف الشركة من الميزة الجديدة إلى تحسين جودة التواصل على المنصة ومنع الاستغلال التسويقي أو الاحتيالي.
ومع ذلك، لم تكشف ميتا بعد عن العدد النهائي للرسائل المسموح بها أو التفاصيل الدقيقة لكيفية تطبيق الميزة، ما يجعل المستخدمين في انتظار توضيح إضافي حول طريقة تنفيذها عمليًا.
