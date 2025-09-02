الثلاثاء 2025-09-02 10:40 ص
 

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يدخل في غزة حربا لا يريدها

هآرتس: الجيش يدخل في غزة حربا لا يريدها
جيش الاحتلال
 
الثلاثاء، 02-09-2025 09:15 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أجواء متوترة داخل الجيش الإسرائيلي، حيث نقلت عن أحد جنود الاحتياط قوله إن المحادثات مع القادة توحي بأن "الجيش يدخل في حرب لا يريدها هو نفسه".اضافة اعلان


وأشار الجندي إلى وجود أزمة ثقة متفاقمة بين القيادة الأمنية والقيادة السياسية، بدأت تتسرب إلى صفوف الجنود، مما يثير تساؤلات حول جهوزية وتماسك المؤسسة العسكرية في ظل تصاعد التوترات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

القمح

أخبار محلية رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

gyi

أخبار الشركات زين تطلق حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” عبر تطبيقها الإلكتروني

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تطبيق البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للأمن السيبراني بالاستهلاكية المدنية

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تقرر سحب طلاء الأظافر "الجل" لاحتوائه على مادة محظورة

ننننه

فن ومشاهير "السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)

لللل

فن ومشاهير إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها ثلاث محاولات تهريب لكميات كبيرة من المواد المخدرة، في مواقع مختلفة باستخدام بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع. وتمكنت قو

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب في مواقع مختلفة عبر بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة