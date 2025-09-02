هآرتس: الجيش الإسرائيلي يدخل في غزة حربا لا يريدها

09:15 ص

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أجواء متوترة داخل الجيش الإسرائيلي، حيث نقلت عن أحد جنود الاحتياط قوله إن المحادثات مع القادة توحي بأن "الجيش يدخل في حرب لا يريدها هو نفسه".





وأشار الجندي إلى وجود أزمة ثقة متفاقمة بين القيادة الأمنية والقيادة السياسية، بدأت تتسرب إلى صفوف الجنود، مما يثير تساؤلات حول جهوزية وتماسك المؤسسة العسكرية في ظل تصاعد التوترات.