الأربعاء 2025-08-27 05:42 ص
 

ويتكوف: ترامب سيقود اجتماعا موسعا في البيت الأبيض بشأن غزة الأربعاء

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الأربعاء، 27-08-2025 05:11 ص
قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إن الرئيس دونالد ترامب سيرأس "اجتماعا موسعا" بشأن غزة في البيت الأبيض الأربعاء.


وعندما سُئل عما إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "نعم، لدينا اجتماع موسع في البيت الأبيض غدا سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدّها فيما يتعلق باليوم التالي".
 
 
