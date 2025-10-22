دراسة تكشف السر وراء عدم قدرتنا على التوقف عن تناول الأطعمة الضارة

وشملت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في صحيفة ديلي ميل، أكثر من 33 ألف مشارك تم تتبع عاداتهم الغذائية وفحص أدمغتهم على مدار 8 سنوات. وأظهرت النتائج أن تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة يرتبط بتغيرات في مناطق الدماغ المسؤولة عن الجوع والمكافأة والتحكم الذاتي.
وقال البروفيسور أرسين كانياميبوا من جامعة هلسنكي إن "المكونات مثل المستحلبات تؤثر في الدماغ بشكل مباشر، حتى دون وجود سمنة أو التهابات ظاهرة"، مؤكداً أن هذه التغيرات تؤدي إلى ضعف السيطرة على الشهية والإفراط في الأكل.
وأظهرت الفحوصات علامات تراجع معرفي مبكر وانكماش في مناطق الدماغ المرتبطة بالدافع والقرار، ما يعزز العادات الغذائية القهرية، حتى لدى الأشخاص الذين لا يشعرون بالجوع.
ويُذكر أن دراسة سابقة وجدت أن استهلاك 100 غرام إضافية فقط من الأطعمة المعالجة يومياً، مثل رقائق البطاطا، يرفع خ
-
أخبار متعلقة
-
وأخيرًا العلم يفسر سبب الهلاوس السمعية لدى المصابين بانفصام الشخصية
-
سرطان القولون يهاجم الأجيال الشابة .. لغز طبي يثير القلق العالمي
-
دراسة: تناول الكاجو بانتظام يعزز صحة المراهقين المصابين بالسمنة
-
تحذير من "ترند شائع" لتحسين النوم والشخير
-
أعراض شائعة قد تخفي ورمًا في الدماغ
-
الحد من مخاطر التدخين في النرويج بين واقع المجتمع وطموح السياسات العامة
-
علامات ضعف المناعة مع دخول الشتاء
-
على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟