دراسة تكشف السر وراء عدم قدرتنا على التوقف عن تناول الأطعمة الضارة

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطعمة فائقة المعالجة لا تؤدي فقط إلى السمنة وأمراض القلب والخرف، بل تُحدث تغييرات فعلية في بنية الدماغ، ما يدفع إلى الإدمان عليها ويفسّر صعوبة التوقف عن تناولها.

وشملت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في صحيفة ديلي ميل، أكثر من 33 ألف مشارك تم تتبع عاداتهم الغذائية وفحص أدمغتهم على مدار 8 سنوات. وأظهرت النتائج أن تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة يرتبط بتغيرات في مناطق الدماغ المسؤولة عن الجوع والمكافأة والتحكم الذاتي.



وقال البروفيسور أرسين كانياميبوا من جامعة هلسنكي إن "المكونات مثل المستحلبات تؤثر في الدماغ بشكل مباشر، حتى دون وجود سمنة أو التهابات ظاهرة"، مؤكداً أن هذه التغيرات تؤدي إلى ضعف السيطرة على الشهية والإفراط في الأكل.



وأظهرت الفحوصات علامات تراجع معرفي مبكر وانكماش في مناطق الدماغ المرتبطة بالدافع والقرار، ما يعزز العادات الغذائية القهرية، حتى لدى الأشخاص الذين لا يشعرون بالجوع.



ويُذكر أن دراسة سابقة وجدت أن استهلاك 100 غرام إضافية فقط من الأطعمة المعالجة يومياً، مثل رقائق البطاطا، يرفع خ طر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5.9%، ويزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 14.5%.

روسيا اليوم