باريس.. متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه بعد عملية سرقة حلي تعرض لها

الوكيل الإخباري- أعاد متحف اللوفر فتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء للمرة الأولى منذ عملية السرقة التي نفذها أربعة لصوص وسرقوا ثماني حلي متسببين بخسارة تقدر بحوالي 88 مليون يورو.





وبدأ أوائل الزوار دخول المتحف الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم صباح اليوم، وهو الوقت الذي يفتح فيه المتحف أبوابه عادة، إلا أن قاعة أبولون حيث وقعت السرقة، ستبقى مغلقة.



وكان متحف اللوفر في باريس، تعرض الأحد، لعملية سطو على مجوهرات من لصوص لاذوا بالفرار، وفق ما أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي.



واستخدم اللصوص مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني.