باريس.. متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه بعد عملية سرقة حلي تعرض لها

وبدأ أوائل الزوار دخول المتحف الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم صباح اليوم، وهو الوقت الذي يفتح فيه المتحف أبوابه عادة، إلا أن قاعة أبولون حيث وقعت السرقة، ستبقى مغلقة.
وكان متحف اللوفر في باريس، تعرض الأحد، لعملية سطو على مجوهرات من لصوص لاذوا بالفرار، وفق ما أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي.
واستخدم اللصوص مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
مصرع 29 شخصا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا
-
روبيو يصل غدا إلى إسرائيل
-
زيلنسكي يزور السويد الأربعاء في إطار اتفاق بشأن الأسلحة
-
رئيس البيرو يعلن حالة الطوارئ في ليما للتصدي لموجة أعمال عنف
-
أمين حلف الناتو سيلتقي مع ترامب وسط مساعٍ دبلوماسية لإبرام اتفاق سلام في أوكرانيا
-
اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا اليوم
-
كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا