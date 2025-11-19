الجمعة 2025-11-21 03:57 م
 

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 26 طائرة مسيرة أوكرانية

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 19-11-2025 11:14 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، ومقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود.

وقالت الوزارة في بيانها: "في الفترة من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الثامنة ليلا بتوقيت موسكو من يوم  19 نوفمبر، اعترضت منظومات الدفاع الجوي بالجيش الروسي ودمرت 26 طائرة بدون طيار أوكرانية بما فيها 11 فوق أراضي جمهورية القرم، و10 فوق مقاطعة بريانسك، و4 فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

ويستهدف المسلحون الأوكرانيون يوميا أهدافا مدنية في مختلف المناطق الروسية، ويتبع نظام كييف خلال ذلك، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والمدفعية والصواريخ لقصف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية المدنية في روسيا.

اضافة اعلان


ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.


RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة