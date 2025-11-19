الدفاعات الجوية الروسية تسقط 26 طائرة مسيرة أوكرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، ومقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود.



وقالت الوزارة في بيانها: "في الفترة من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الثامنة ليلا بتوقيت موسكو من يوم 19 نوفمبر، اعترضت منظومات الدفاع الجوي بالجيش الروسي ودمرت 26 طائرة بدون طيار أوكرانية بما فيها 11 فوق أراضي جمهورية القرم، و10 فوق مقاطعة بريانسك، و4 فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".



ويستهدف المسلحون الأوكرانيون يوميا أهدافا مدنية في مختلف المناطق الروسية، ويتبع نظام كييف خلال ذلك، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والمدفعية والصواريخ لقصف الأحياء السكنية والمنشآت الحيوية المدنية في روسيا.

ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.