بوتين: روسيا ستفتح سفارة في توغو عام 2026

أرشيفية
 
الأربعاء، 19-11-2025 11:46 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه في موسكو مع رئيس وزراء جمهورية توغو فوري غناسينغبي، أن روسيا ستفتتح سفارتها في توغو في عام 2026.

وقال الرئيس بوتين خلال المحادثات: "احتفلنا هذا العام بمرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية. ومن الغريب أننا لم نفتح سفارات خلال هذه الفترة. والآن اتفقنا أخيرا على ذلك: العام المقبل، سنفتح السفارات في كلا البلدين".

وأكد الرئيس الروسي أنه على الرغم من غياب السفارات، إلا أن التجارة وكذلك النشاط الاقتصادي بين الدولتين يتطوران بوتيرة جيدة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن التجارة بين روسيا وتوغو لا تزال متواضعة، لكنه هناك اتجاهات إيجابية في هذا المجال.


وأضاف الرئيس بوتين مخاطبا ضيفه الكبير: "وآمل بشدة أنه بعد افتتاح مكاتب السفارة وبدء عمل اللجنة الحكومية المشتركة، سنتمكن، على الجانبين، من بذل كل ما هو ممكن ليس فقط للحفاظ على هذا الاتجاه، بل ولتسريعه أيضا".


وتوغو أو رسميا الجمهورية التوغولية، دولة تقع في غرب إفريقيا تحدها غانا إلى الغرب وبنين من الشرق وبوركينا فاسو من الشمال وخليج غينيا من الجنوب، حيث تقع العاصمة لومي. وتبلغ مساحتها 57 ألف كلم مربع ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة.

 

