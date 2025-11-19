مصر .. انسحاب مسؤول كبير من الانتخابات بعد حديث السيسي وشبهات التزوير

والدالي، الذي شغل سابقاً منصب محافظ الجيزة لسنوات، قبل الانضمام لحزب الجبهة الوطنية، يعد أحد أبرز قياداته كما أنه أمين الحزب في محافظة الجيزة، وأحد أهم مرشحيه.
ونشر الدالي بياناً مفاجئاً عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مساء الأربعاء، ليعلن استقالته من الحزب وانسحابه من السباق الانتخابي، وجاء ذلك بعد الحديث عن شبهات التزوير الواسعة وتعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تزوير الانتخابات، ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إلغاء الانتخابات كلياً في 19 دائرة انتخابية، ولم تكن من بينها دائرة الدالي.
وقال الدالي في بيانه: "لقد تقدمت بالأمس للهيئة الوطنية للانتخابات بالاعتذار عن استكمال السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025 عن الدائرة الأولى لمحافظة الجيزة، كما أُعلن استقالتي من حزب الجبهة الوطنية كأمين للحزب بمحافظة الجيزة".
وتابع: "لقد وقفت مع نفسي وقفة رجل يحترم من يقف خلفه، وسألت نفسي: هل الأنسب الآن هو الاستمرار أم أن الحكمة تقتضي الاعتذار والتوقف؟ ومن هنا جاء قرار الاعتذار عن الاستمرار".
وأكد أن الاعتذار عن عدم الاستمرار في سباق الانتخابات "قرار اتخذته وأنا أعلم أنه قد يثير دهشة وتساؤل البعض لكنني واثق أنه سيُقرأ مع الوقت على أنه قرار قدّمت فيه العقل قبل الطموح، والقيم قبل المنافسة. وأشهد الله أنني ما اقترفت خطأ قط، وأنّي التزمت تقواه في كل خطوة خطوتها خلال مسار الانتخابات".
وواصل: "ما كنت يوماً أبتغي جاهاً ولا مالاً، وإنما خُلقت لأكون في خدمة الناس، اعلموا أن ما بيني وبينكم ليس مشهداً انتخابياً، ولا ظرفاً عابراً، ولا مناسبة تنتهي بموعد وتبدأ بآخر، ما بيننا علاقة تمتد بالجذور، علاقة تُبنى بالثقة، وأقولها بوضوح: سأبقى بينكم، ومعكم، ومنكم".
وأُجريت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري في 14 محافظة من إجمالي 27 يومي 10 و11 نوفمبر وسط ممارسات خاطئة شابت العملية الانتخابية، ما دفع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق في هذه الممارسات وعدم التردد في اتخاذ قرار إلغاء الانتخابات كلياً.
وقررت الهيئة إلغاء الانتخابات كلياً في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات بسبب ممارسات مخالفة، فيما من المقرر أن تُجرى جولة إعادة في معظم الدوائر يومي 3 و4 ديسمبر المقبل.
روسيا اليوم
-
