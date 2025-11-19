إعلام عبري: احتمالات التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا تراجعت بشكل كبير

الوكيل الإخباري- قالت "القناة 12" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، مساء الأربعاء، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا تراجعت بشكل كبير.



وأفاد المسؤولون للقناة العبرية بأن تل أبيب لا تتعرض لأي ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا.

كما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من غير المتوقع توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا في المستقبل القريب.



وصرح المسؤول: "لم نقترب بعد.. الأمر ليس واردا الآن".



وكانت هيئة البث وغيرها من وسائل الإعلام العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، قد ذكرت أن المحادثات بشأن توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا وصلت إلى طريق مسدود.