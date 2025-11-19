الجمعة 2025-11-21 03:57 م
 

إعلام عبري: احتمالات التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا تراجعت بشكل كبير

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 19-11-2025 11:17 م

الوكيل الإخباري- قالت "القناة 12" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، مساء الأربعاء، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا تراجعت بشكل كبير.

وأفاد المسؤولون للقناة العبرية بأن تل أبيب لا تتعرض لأي ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا.

اضافة اعلان


كما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه من غير المتوقع توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا في المستقبل القريب.


وصرح المسؤول: "لم نقترب بعد.. الأمر ليس واردا الآن".


وكانت هيئة البث وغيرها من وسائل الإعلام العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، قد ذكرت أن المحادثات بشأن توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا وصلت إلى طريق مسدود.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المانيا

عربي ودولي ألمانيا: الخطة المدعومة من أميركا بشأن أوكرانيا ليست نهائية

العين خليل الحاج توفيق

اقتصاد محلي الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية

إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

أخبار محلية إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025

روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الجاري

عربي ودولي روسيا: فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في عدد من مطارات جنوب البلاد

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

العين السابق جمال حديثه الخريشا

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا

المركز الوطني للبحوث الزراعية

أخبار محلية المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي



 
 





الأكثر مشاهدة