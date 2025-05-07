33 شهيدا في قصف إسرائيلي على مطعم في غزة

وتعد هذه من أكثر الهجمات حصدا للأرواح في القطاع الفلسطيني المحاصر مذ استأنفت إسرائيل هجومها ضدّ حركة حماس في 18 آذار/مارس، بعد هدنة هشة استمرّت شهرين.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "طواقم الدفاع المدني والمسعفين ومواطنين متطوعين نقلوا 33 شهيدا على الأقل وأكثر من 80 مصابا حوالي نصفهم من الأطفال وبعض النساء، جراء غارة إسرائيلية".
وأشار بصل إلى أنّ الغارة وقعت بعد الظهر في حي الرمال "حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ مطعم التايلندي، ثم تلاه صاروخ آخر على بعد عشرات الأمتار... قرب مبنى مستشفى الشفاء"، موضحا أنّ "المطعم كان مكتظا بمواطنين يحصل بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، والمنطقة مكتظة بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".
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