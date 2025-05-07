الأربعاء 2025-05-07 10:51 م
 

33 شهيدا في قصف إسرائيلي على مطعم في غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 07-05-2025 10:00 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 33 جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطعم في حي الرمال بغرب مدينة غزة الأربعاء، بينما أصيب أكثر من 80 بجروح.اضافة اعلان


وتعد هذه من أكثر الهجمات حصدا للأرواح في القطاع الفلسطيني المحاصر مذ استأنفت إسرائيل هجومها ضدّ حركة حماس في 18 آذار/مارس، بعد هدنة هشة استمرّت شهرين.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "طواقم الدفاع المدني والمسعفين ومواطنين متطوعين نقلوا 33 شهيدا على الأقل وأكثر من 80 مصابا حوالي نصفهم من الأطفال وبعض النساء، جراء غارة إسرائيلية".

وأشار بصل إلى أنّ الغارة وقعت بعد الظهر في حي الرمال "حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ مطعم التايلندي، ثم تلاه صاروخ آخر على بعد عشرات الأمتار... قرب مبنى مستشفى الشفاء"، موضحا أنّ "المطعم كان مكتظا بمواطنين يحصل بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، والمنطقة مكتظة بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".
 
gnews

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