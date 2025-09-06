68 شهيدا و362 مصابا خلال يوم في قطاع غزة

وأفادت الوزارة باستشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 143 من منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ مايو/أيار الماضي إلى 2362.
وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 64 ألفا و368 شهيدا و162 ألفا و367 مصابا.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يأمر بإخلاء برج آخر في مدينة غزة
-
انطلاق امتحان الثانوية العامة لطلبة 2006 من قطاع غزة إلكترونيا
-
3 شهداء باستهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خان يونس
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" جنوبا
-
ترامب: نجري مفاوضات متعمقة مع حماس
-
رسالة أمنية : عملية غزة قد تستغرق 3 أشهر على الأقل
-
70 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم
-
نادي الأسير: 19 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة خلال 700 يوم