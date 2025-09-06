السبت 2025-09-06 03:31 م
 

68 شهيدا و362 مصابا خلال يوم في قطاع غزة

غزة
غزة
 
السبت، 06-09-2025 02:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 68 فلسطينيا وإصابة 362 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها.اضافة اعلان


وأفادت الوزارة باستشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 143 من منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ مايو/أيار الماضي إلى 2362.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 64 ألفا و368 شهيدا و162 ألفا و367 مصابا.
 
 
