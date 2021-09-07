ارتياح شعبي من تقاطع مرج الحمام الجديد

الوكيل الإخباري - عبّر أردنيون عن سعادتهم حيال افتتاح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مساء الاثنين، تقاطع مرج الحمام رسميا، بعد انهاء الاعمال به والتي استمرت أكثر من عامين.



جاء ذلك الثلاثاء عبر رسائل صوتية وصلت "برنامج الوكيل" ، والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، حيث لفت كثير من المواطنين أن التقاطع ساهم في التخفيف من وطأة معاناة المواطنين والسائقين .

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ومن جهته تمنّى الإعلامي محمد الوكيل من المعنيين أن يقوموا بإنجاز المشاريع الخدماتية بأسرع وقت ممكن ، تحسبا من الاستياء العام الذي قد يسيطر على الأردنيين خاصة فيما يتعلق بالطرق .