افتقار الإنارة بشارع في الرصيفة

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن ، من لواء الرصيفة ، بالعمل على توفير الإنارة ، في منطقة الجبل الشمالي ، بالقرب من مدارس الوكالة ، حيث عدم تمكّن المواطنين من الرؤية عند خروجهم في الصباح الباكــر.

اضافة اعلان



جاء ذلك ، عبر "برنامج الوكيل "، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، حيث بيّن المواطن أن المشكلة قائمة منذ فترة ، ما يــؤدي إلى إرباك المواطنين، في المنطقة.

وطالب الجهات المعنية ، بضرورة العمل على إنارة الشارع ، بأسرع وقت ممكن ، خاصة في فصل الشتاء.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





